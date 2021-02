Sondaggi SWG, per l’82% degli italiani del Festival di Sanremo si può fare a meno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo si avvicina, come sempre in questo periodo negli ultimi 70 anni. Ma quest’anno non sarà come tutti gli altri, come nulla lo è stato da 12 mesi a questa parte. La pandemia costringerà la kermesse a cambiare profondamente. Questo ha scatenato polemiche mediatiche ma non sembra avere smosso molto gli italiani. Anzi. Almeno secondo gli ultimi Sondaggi di SWG Per l’82% si tratta di uno show di cui si può fare tranquillamente a meno. L’aspetto paradossale è che è di tale orientamento anche il 63% di coloro che il Festival lo seguono assiduamente, oltre che il 93% di quelli che non seguono mai. Tuttavia secondo gli stessi Sondaggi di SWG il 49% pensa che quest’anno si dovrebbe svolgere ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildisi avvicina, come sempre in questo periodo negli ultimi 70 anni. Ma quest’anno non sarà come tutti gli altri, come nulla lo è stato da 12 mesi a questa parte. La pandemia costringerà la kermesse a cambiare profondamente. Questo ha scatenato polemiche mediatiche ma non sembra avere smosso molto gli. Anzi. Alsecondo gli ultimidi SWG Persi tratta di uno show di cui si puòtranquillamente a. L’aspetto paradossale è che è di tale orientamento anche il 63% di coloro che illo seguono assiduamente, oltre che il 93% di quelli che non seguono mai. Tuttavia secondo gli stessidi SWG il 49% pensa che quest’anno si dovrebbe svolgere ...

