Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio 2021: governo Draghi, l'opzione "mista" è quella preferita dagli italiani

Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio 2021: tutti i dati

Sondaggi politici elettorali – Gli italiani esprimono il loro gradimento verso Mario Draghi e verso la scelta del presidente Sergio Mattarella di incaricarlo per la formazione di un nuovo esecutivo. La maggioranza degli italiani afferma di preferire un governo Draghi piuttosto che le elezioni anticipate. Inoltre, l'opzione "mista tra un governo tecnico e politico è quella preferita dagli italiani. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale Agi/Youtrend.

