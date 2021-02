SMA Solar Technology AG supera il miliardo di euro di fatturato

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel 2020, SMAAG (SMA/FWB: S92) ha venduto inverter per una potenza complessiva di circa 14,4 GW. Le vendite sono aumentate del 26% rispetto all’anno precedente (2019: 11,4 GW). In totale, SMA conta quindi più di 100 GW di potenza di inverter installata. Secondo i calcoli preliminari del Consiglio di Amministrazione di SMA, ilè aumentato, nonostante la pandemia, a circa 1.027 milioni di(2019: 915,1 milioni di), rientrando nelle previsioni del Consiglio di Amministrazione dell’inizio del 2020 di 1.000 – 1.100 milioni di. Anche il risultato operativo lordo (Ebitda) provvisorio di circa 72 milioni di(2019: 34,2 milioni di) si è attestato all’interno del range di 50-80 milioni di, ...

Dal 2008 la società controllante Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e le azioni sono quotate nell'indice SDAX.