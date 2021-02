Slittino naturale | sesta vittoria consecutiva per Evelyn Lanthaler L’azzurra chiude la Coppa del Mondo a punteggio pieno

alecobra1981 : RT @RaiSport: ?? L'imbattibile #Lanthaler vince la #CoppadelMondo ?? L'azzurra vince a punteggio pieno ?? - massidanu : RT @RaiSport: ?? L'imbattibile #Lanthaler vince la #CoppadelMondo ?? L'azzurra vince a punteggio pieno ?? - ilsommotwinter : RT @RaiSport: ?? L'imbattibile #Lanthaler vince la #CoppadelMondo ?? L'azzurra vince a punteggio pieno ?? - RaiSport : ?? L'imbattibile #Lanthaler vince la #CoppadelMondo ?? L'azzurra vince a punteggio pieno ?? - sportface2016 : #Slittino naturale, i risultati delle gare maschili e femminili a #Laas -

OA Sport

Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di slittino naturale, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera, per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella finalissima. Piggera è comunque seconda nel podio generale. Favolosa Evelyn Lanthaler che chiude la sua stagione di Coppa del Mondo di slittino naturale a punteggio pieno. L'azzurra ha conquistato a Lasa (Val Venosta) la sesta vittoria consecutiva in altrettante gare. Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas 2021: Lanthaler fa sei su sei e trionfa a punteggio pieno. Seconda Piggera, chiude il podio generale Unterberger.