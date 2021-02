Slitta il giuramento, il ritardo M5S posticipa la nascita esecutivo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Erano le ore di Mario Draghi, ma la notizia di queste ore è che Slitta il giuramento. Costano ancora un paio di giorni i tentennamenti del Movimento Cinque Stelle Il momento di Mario Draghi non è ancora arrivato. Le riserve che hanno sollevato i politici del movimento cinque stelle non si sono ancora sciolte, ed ecco allora che si arriverà alla prossima settimana per avere un nuovo governo. E’ parsa saggia, soprattutto per una questione di stabilità interna, la decisione goffa di spostare il momento di suffragio digitale. E’ possibile che i vertici del Movimento si siano resi conto di come un voto popolare non avrebbe dato i frutti desiderati, e dunque sarebbe stata una gatta da pelare ben più gravosa di tante altre. LEGGI ANCHE >>> Ci sarà il liberi tutti il prossimo 15 febbraio? Intanto Draghi prepara la squadra LEGGI ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Erano le ore di Mario Draghi, ma la notizia di queste ore è cheil. Costano ancora un paio di giorni i tentennamenti del Movimento Cinque Stelle Il momento di Mario Draghi non è ancora arrivato. Le riserve che hanno sollevato i politici del movimento cinque stelle non si sono ancora sciolte, ed ecco allora che si arriverà alla prossima settimana per avere un nuovo governo. E’ parsa saggia, soprattutto per una questione di stabilità interna, la decisione goffa di spostare il momento di suffragio digitale. E’ possibile che i vertici del Movimento si siano resi conto di come un voto popolare non avrebbe dato i frutti desiderati, e dunque sarebbe stata una gatta da pelare ben più gravosa di tante altre. LEGGI ANCHE >>> Ci sarà il liberi tutti il prossimo 15 febbraio? Intanto Draghi prepara la squadra LEGGI ...

agambella : RT @marcodifonzo: Slitta la cerimonia dei Patti Lateranensi, in agenda venerdì pomeriggio. (Pomeriggio buono per il giuramento del nuovo go… - Robbetta : RT @marcodifonzo: Slitta la cerimonia dei Patti Lateranensi, in agenda venerdì pomeriggio. (Pomeriggio buono per il giuramento del nuovo go… - SignorAldo : RT @marcodifonzo: Slitta la cerimonia dei Patti Lateranensi, in agenda venerdì pomeriggio. (Pomeriggio buono per il giuramento del nuovo go… - mrdoppiaci : RT @marcodifonzo: Slitta la cerimonia dei Patti Lateranensi, in agenda venerdì pomeriggio. (Pomeriggio buono per il giuramento del nuovo go… - prestia_fabio : RT @marcodifonzo: Slitta la cerimonia dei Patti Lateranensi, in agenda venerdì pomeriggio. (Pomeriggio buono per il giuramento del nuovo go… -