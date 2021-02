Siviglia-Barcellona oggi in tv, Coppa del Re: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma di Siviglia-Barcellona, gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa del Re 2020/2021. I Blaugrana, che nel campionato spagnolo si sono ripresi e ora sono terzi in classifica, vanno a caccia di un successo anche in Coppa contro gli andalusi, che in Liga si trovano in quarta posizione con un punto di ritardo sui catalani. L’incontro, previsto oggi mercoledì 10 febbraio alle ore 21, non sarà trasmesso in diretta tv e streaming in Italia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma di, gara valevole per la semifinale d’andata didel Re 2020/2021. I Blaugrana, che nel campionato spagnolo si sono ripresi e ora sono terzi in classifica, vanno a caccia di un successo anche incontro gli andalusi, che in Liga si trovano in quarta posizione con un punto di ritardo sui catalani. L’incontro, previstomercoledì 10 febbraio alle ore 21, non sarà trasmesso intv ein Italia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 10 febbraio: in primo piano la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, i posticipi di Serie B e Siviglia - Barcellona di Coppa del Re

Siviglia - Barcellona non è uno scherzo . Per niente. Anche se è solo il primo step di semifinale di Coppa del Re. Il Siviglia viene da sette vittorie (tra Liga e Coppa, una ai supplementari) ...

Il match Siviglia-Barcellona, valido come semifinale di andata della Coppa del Re 2020/21, si gioca mercoledì 10 febbraio alle ore 21 nello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán della città andalusa. I padroni ...

“Domani il Napoli avrà la possibilità di uscire dal tunnel – ha detto Marrucco a Radio Crc – la semifinale di ritorno contro l’Atalanta sarà una gara difficile, ma il Torino ha dimostrato che la squad ...

