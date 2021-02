Situazione Campania, De Luca Vuole Sospendere La Didattica in Presenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A seguito della riunione dell’Unità di Crisi della Campania, De Luca ha deciso di valutare la sospensione della Didattica in Presenza. I dati dei contagi a scuola non sono positivi. Ecco quanto riporta la nota diramata dall’Unità di Crisi della Regione Campania: “Valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce Leggi su youreduaction (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A seguito della riunione dell’Unità di Crisi della, Deha deciso di valutare la sospensione dellain. I dati dei contagi a scuola non sono positivi. Ecco quanto riporta la nota diramata dall’Unità di Crisi della Regione: “Valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce

