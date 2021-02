"Sinistra, hai perso il senso della realtà": l’accusa delle Sardine all’area dem (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Le sconfitte elettorali sono il rovescio di una politica che ha curato il proprio orto anziché seminare il campo riformista". Giovani, lavoratori, pensionati: ecco chi non si sente più rappresentato Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Le sconfitte elettorali sono il rovescio di una politica che ha curato il proprio orto anziché seminare il campo riformista". Giovani, lavoratori, pensionati: ecco chi non si sente più rappresentato

Giorgiolaporta : Perché la sinistra ha il terrore delle #Foibe? Pensioni INPS ai massacratori degli italiani, medaglia d’oro del Qui… - riotta : Se Berlusconi può essere adesso kingmaker di Draghi e i giornali già critici lo adulano è perché la sinistra non ne… - La7tv : #lariachetira @NFratoianni (Sinistra Italiana): 'Siamo ad ora in una condizione nella quale la scelta si determina… - IlPensa30301897 : RT @grazianorossi: I #3FattiDiOggi: - di nuovo in malattia: il 2021 della #distrofia muscolare è cominciato come era finito il 2020; - prob… - AA311922 : RT @NicolaPorro: #Twitter conferma: #Trump non sarà riammesso nemmeno se si candida. Peccato che l’uccellino, quando l’odiatore è di sinist… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra &nbsphai&nbspperso Renica: Non è colpa di Ringhio, anche Guardiola fallirebbe

... se lo avessi non ci sarebbero tutti questi problemi che ogni giorno vengono inventati di sana pianta solo per un ingenuità da dillettanti? Si può dire che a sinistra deve giocare un terzino sinistro ...

Messori (Fratelli d'Italia): la sinistra formiginese persevera nel revisionismo storico

... alla figura di Norma Cossetto e al genocidio degli italiani in terra giuliano dalmata? Non stupisce pertanto la scelta di un relatore fortemente schierato verso quella parte di sinistra che, ...

Draghi, la sinistra ei socialisti | L'HuffPost L'HuffPost Europa e debito pubblico, equivoci di fondo

Debito pubblico e Ue, ecco gli equivoci di fondo che stanno alla base delle convulsioni politiche di questo inizio di 2021.

Domenica alle 15 sfida spartiacque contro il Lecco Mister Baldini recupera il portiere Mazzini e Borri

Murolo-Milesi, Foresta-Schirò, Manzari-Caccavallo. Una volta tanto Silvio Baldini può permettersi il lusso di fare delle scelte. Domenica alle 15 allo stadio dei Marmi arriverà il Lecco per una sfida ...

... se lo avessi non ci sarebbero tutti questi problemi che ogni giorno vengono inventati di sana pianta solo per un ingenuità da dillettanti? Si può dire che adeve giocare un terzino sinistro ...... alla figura di Norma Cossetto e al genocidio degli italiani in terra giuliano dalmata? Non stupisce pertanto la scelta di un relatore fortemente schierato verso quella parte diche, ...Debito pubblico e Ue, ecco gli equivoci di fondo che stanno alla base delle convulsioni politiche di questo inizio di 2021.Murolo-Milesi, Foresta-Schirò, Manzari-Caccavallo. Una volta tanto Silvio Baldini può permettersi il lusso di fare delle scelte. Domenica alle 15 allo stadio dei Marmi arriverà il Lecco per una sfida ...