Silvio Berlusconi diventa proprietario del Milan – 10 febbraio 1986 – VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 10 febbraio 1986 Silvio Berlusconi diventa proprietario dell’A.C. Milan, dando inizio ad un’epopea che durerà fino al 2017 Il 10 febbraio 1986 è una data importante non solo per la storia del Milan, ma per tutto il calcio italiano. Con l’acquisizione ufficiosa – la ratificazione finale avverrà dieci giorni dopo, il 20 febbraio – Silvio Berlusconi diventa infatti il nuovo proprietario dell’A.C. Milan, cui seguirà la nomina il 24 marzo successivo a presidente del club. Ha così inizio il meraviglioso ciclo vincente del Diavolo in Italia e nel mondo, che porterà, durante l’avventura trentennale di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 10dell’A.C., dando inizio ad un’epopea che durerà fino al 2017 Il 10è una data importante non solo per la storia del, ma per tutto il calcio italiano. Con l’acquisizione ufficiosa – la ratificazione finale avverrà dieci giorni dopo, il 20infatti il nuovodell’A.C., cui seguirà la nomina il 24 marzo successivo a presidente del club. Ha così inizio il meraviglioso ciclo vincente del Diavolo in Italia e nel mondo, che porterà, durante l’avventura trentennale di ...

forza_italia : 'Circostanze eccezionali richiedono risposte eccezionali. Impongono alla classe dirigente del Paese di mettere da p… - SkyTG24 : Il governo guidato da Mario #Draghi 'è la risposta a una grave emergenza e durerà per il tempo necessario per super… - Tg1Rai : A #Montecitorio il ritorno di Silvio #Berlusconi che ha guidato la delegazione di #ForzaItalia: 'Pieno sostegno - h… - binz61 : RT @claudiocerasa: In questo momento ci sono alla Camera, nello stesso momento, Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, entrambi pronti a dire pe… - laltra_opinione : Comunque la si pensi politicamente, per #Berlusconi il tempo non sembra passato! Torna da star, come ai vecchi temp… -