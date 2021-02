Si rifiuta di dare la pillola del giorno dopo, protesta davanti la farmacia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si rifiuta di dare la pillola del giorno dopo, il gesto della titolare di una farmacia di Ponte del Giglio, frazione di Lucca. A pochi giorni dalla determina della regione Lazio, che annulla l’obbligo di ricovero con l’assunzione della pillola RU486, parliamo di un’altra pillola. La pillola del giorno dopo. Una donna si è vista rifiutare la pillola del giorno dopo da una farmacista. Un dissenso che è illegale, per legge infatti non è prevista l’obiezione di coscienza sulla contraccezione di emergenza. Come riporta La Repubblica la farmacista si rifiuta dicendo che la pillola del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sidiladel, il gesto della titolare di unadi Ponte del Giglio, frazione di Lucca. A pochi giorni dalla determina della regione Lazio, che annulla l’obbligo di ricovero con l’assunzione dellaRU486, parliamo di un’altra. Ladel. Una donna si è vistare ladelda una farmacista. Un dissenso che è illegale, per legge infatti non è prevista l’obiezione di coscienza sulla contraccezione di emergenza. Come riporta La Repubblica la farmacista sidicendo che ladel ...

repubblica : La protesta davanti alla farmacia che si rifiuta di dare la pillola del giorno dopo - iamanoustider : RT @repubblica: La protesta davanti alla farmacia che si rifiuta di dare la pillola del giorno dopo - LuisaSeregni : RT @MILinMOV: OBIEZIONE ILLEGALE Riprendiamo il testo di Non Una di Meno LUCCA 2.0 in cui viene spiegata l’iniziativa messa in campo il 5… - PornoNoblogs : RT @MILinMOV: OBIEZIONE ILLEGALE Riprendiamo il testo di Non Una di Meno LUCCA 2.0 in cui viene spiegata l’iniziativa messa in campo il 5… - MILinMOV : OBIEZIONE ILLEGALE Riprendiamo il testo di Non Una di Meno LUCCA 2.0 in cui viene spiegata l’iniziativa messa in c… -