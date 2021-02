Sì al super-ministero per la transizione ecologica proposto da Grillo Domani su Rousseau si vota per il governo Draghi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda undellae che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. Questo il quesito al quale sono chiamati a rispondere gli iscritti al M5S. Si voterà sulla piattaformadalle ore 10 alle ore 18 di. Potrannore solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. “Il Garante, il Capo politico, ...

beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - fattoquotidiano : Governo, Beppe Grillo rilancia la richiesta del super-ministero per la transizione ecologica. E dice: “Mettiamo dei… - fattoquotidiano : #consultazioniDraghi: sì al super-ministero Green. Domani parte il voto su Rousseau. - manuele_a : RT @ElioLannutti: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ec… - MauroBenetti6 : RT @ElioLannutti: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ec… -

Ultime Notizie dalla rete : super ministero

'Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico - politico: che preveda undella Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con ...AGGIORNAMENTO In serata è arrivata la dichiarazione da parte di Grillo dell'ufficialità di un ", nel prossimo governo Draghi, intestabile (almeno come paternità) ai 5 Stelle: quello ...Roma, 10 feb 20:47 - (Agenzia Nova) - "Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali ...Consultazioni con la Confcommercio del premier incaricato Mario Draghi, Roma, 10 febbraio 2021. (Ufficio Stampa Camera dei Deputati) ROMA. – I politici ci saranno, ma li sceglierà Mario Draghi. Lo far ...