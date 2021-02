Sì al Recovery Fund e alle sue regole, si spacca il fronte sovranista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Recovery e Resilience Facility (Rrf) è l’insieme di regole che governano il Recovery Fund, oggi il Parlamento europeo lo ha approvato in via definitiva. 582 voti favorevoli si sono espressi sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo. 40 i voti contrari e 69 gli astenuti. Il sì della Lega spacca il fronte sovranista Il sì sulla governance del Recovery è arrivato anche dagli eurodeputati della Lega e ciò ha creato divisioni all’interno dei sovranisti di Bruxelles. Il Carroccio, si legge nell’Ansa, ha votato a favore come le delegazioni del PD, M5S, Forza Italia e Italia Viva. Si sono creati sul fronte parlamentare europeo queste divisioni: il gruppo Identità e Democrazia ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ile Resilience Facility (Rrf) è l’insieme diche governano il, oggi il Parlamento europeo lo ha approvato in via definitiva. 582 voti favorevoli si sono espressi sugli obiettivi, il finanziamento e ledi accesso al dispositivo europeo. 40 i voti contrari e 69 gli astenuti. Il sì della LegailIl sì sulla governance delè arrivato anche dagli eurodeputati della Lega e ciò ha creato divisioni all’interno dei sovranisti di Bruxelles. Il Carroccio, si legge nell’Ansa, ha votato a favore come le delegazioni del PD, M5S, Forza Italia e Italia Viva. Si sono creati sulparlamentare europeo queste divisioni: il gruppo Identità e Democrazia ...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - Kimala1974 : RT @SalamidaFabio: Questa tragicomica corse di tutti i partiti a gestire i 209 miliardi del Recovery Fund fa sospettare che la crisi del Go… - Eugeniolicc : RT @max65bo: Berlusconi dice che i soldi del recovery fund sono merito suo, Salvini dice che il modello Genova è merito suo, manca solo che… -