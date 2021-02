Shecession | effetto Covid sull’uguaglianza di genere

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (a cura di Ann-Christin Holl, studentessa del corso magistrale Economics and Management of Government and International Organizations presso l’Università Bocconi) “-19 potrebbe invertire i limitati progressi raggiunti in materia di uguaglianza die diritti delle donne”. È questo il commento di Antonio Guterres alla pubblicazione del policy brief sull’impatto del-19 sulle donne delle Nazioni Unite ad aprile. A un anno dai primi casiin Europa, infatti, appare sempre più evidente come siano le donne a essere le più colpite da pandemia e risultante crisi economica. Addirittura, sembra quasi che i progressi fatti verso la parità didegli ultimi anni siano stati annullati. Quest’impressione è talmente forte e condivisa che stampa, istituti di ricerca e mondo accademico hanno ...