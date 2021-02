Serie di furti al Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD, arrestato 35enne per riciclaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pescara - Un 35enne pescarese originario di Reggio Emilia è stato arrestato dalla polizia per riciclaggio, in quanto nascondeva nella sua abitazione e vendeva online della refurtiva proveniente da una decina di furti messi a segno nell'ottobre scorso al Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD. Ieri la squadra volante è intervenuta al Porto turistico dopo la richiesta di un cittadino che aveva riconosciuto la propria attrezzatura da pesca rubata la notte fra il 18 e 19 ottobre quando altre 11 imbarcazioni avevano subito il furto di attrezzature per la pesca sportiva (canne, mulinelli, esche artificiali) attraverso un annuncio di vendita su internet. Gli agenti hanno identificato il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Unpescarese originario di Reggio Emilia è statodalla polizia per, in quanto nascondeva nella sua abitazione e vendeva online della reva proveniente da una decina dimessi a segno nell'ottobre scorso alASD. Ieri la squadra volante è intervenuta alturistico dopo la richiesta di un cittadino che aveva riconosciuto la propria attrezzatura da pesca rubata la notte fra il 18 e 19 ottobre quando altre 11 imbarcazioni avevano subito il furto di attrezzature per la pesca sportiva (canne, mulinelli, esche artificiali) attraverso un annuncio di vendita su internet. Gli agenti hanno identificato il ...

infoitinterno : Lunga serie di furti al Porto turistico, poi rivende gli oggetti online: arrestato - infoitinterno : Furti in serie al porto turistico in una sola notte: un arresto per riciclaggio [FOTO] - pino_nostro : @Da_Legnano Eh ma tu nel 98 eri un ragazzino! Io stavo sulla 30ina e mi ero sucato già 4/5 anni di furti di scudett… - giovanni_lupis : Lega Serie A, c'è ancora speranza per il +3 di Muntari di qualche anno fa? #gosens #furti - ilquotidianoweb : Serie di #furti, arrestato nel #Cosentino trentenne noto come '#Lupin' #ilquotidianoweb -