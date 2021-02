Serie C, Padova: una vittoria per l’aggancio finale alla vetta del Gruppo C (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Calcio Padova sente aria di grande opportunità nel recupero della 18a giornata del Gruppo C della Serie C. Come un famelico squalo a caccia, l’odore del sangue della preda ha attivato la modalità predatoria dei veneti che, contro un Carpi estremamente in difficoltà, cercano tre punti fondamentali per agganciare la vetta della classifica affiancandosi al Sudtirol che, attualmente, è solo in testa alla graduatoria. La gara contro gli emiliani, quindi, rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione dei ragazzi di Andrea Mandorlini: vincere significherebbe innescare la marcia definitiva per la scalata verso la prossima Serie B. Padova, ecco il momento propizio per attaccare la vetta della Serie C Se non ora, quando? È questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Calciosente aria di grande opportunità nel recupero della 18a giornata delC dellaC. Come un famelico squalo a caccia, l’odore del sangue della preda ha attivato la modalità predatoria dei veneti che, contro un Carpi estremamente in difficoltà, cercano tre punti fondamentali per agganciare ladella classifica affiancandosi al Sudtirol che, attualmente, è solo in testagraduatoria. La gara contro gli emiliani, quindi, rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione dei ragazzi di Andrea Mandorlini: vincere significherebbe innescare la marcia definitiva per la scalata verso la prossimaB., ecco il momento propizio per attaccare ladellaC Se non ora, quando? È questa ...

