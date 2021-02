Serie C | Ghirelli sul futuro del Palermo | “Centro sportivo | Mirri e la cessione del club | dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parola a Francesco.Dalla realizzazione del, alla stagione dei rosanero, alla messa in vendita del: sono tanti i temi affrontati dal presidente della Lega Pro, Francesco, tornato a parlare delle ultimi vicissitudini in casadurante l'intervista concessa ai microfoni di "Siamo aquile" - in onda su "TRM"."? Il progetto del presidenteè ambizioso. Ilcostituisce l’asset fondamentale per rendere reale la crescita dei calciatori e del patrimonio della società. Il progetto di, poi, è ancora più valido perché realizzato in un terreno confiscato alla mafia, in un paese dove le tensioni non mancano e assume ...