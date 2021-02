Serie B | Venezia | Ivan Cordoba nuovo socio | l’annuncio del club Il ruolo dell’ex Inter…

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa mattina l'ufficialità:Ramiroè undirigente del.L'ex difensore dell'Inter, che nel corso della sua lunga e brillante carriera da calciatore ha conquistato una Champions League, una Coppa del Mondo per, una Coppa America, una Coppa Interamericana, cinque scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane, ricoprirà ildidele Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. Di seguito, l'annuncio delche milita attualmente inB."FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde diRamiroin qualità didele Consigliere Delegato ...

