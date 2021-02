Serie B, Reggina-Virtus Entella: probabili formazioni, diretta tv e ultime (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sfida salvezza d’importanza vitale al Granillo di Reggio Calabria. La Reggina di Marco Baroni e la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini sono alla disperata ricerca di tre punti che potrebbero svoltare, in positivo, le rispettive stagione nel campionato di Serie B. I padroni di casa vogliono continuare a coltivare il feeling con la vittoria dopo la bella affermazione esterna dell’ultimo turno (2-0 al Pescara). In caso di risultato positivo, i calabresi riuscirebbero ad incassare il quarto risultato utile consecutivo. Di diverso umore sono gli ospiti che si presenteranno al cospetto degli amaranto dopo aver incassato due sconfitte consecutive patite contro Reggiana e Cosenza. Nonostante i momenti diversi, le due contendenti hanno più di un fattore in comune: il cambio dei tecnici, la lotta salvezza e la voglia di portarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sfida salvezza d’importanza vitale al Granillo di Reggio Calabria. Ladi Marco Baroni e ladi Vincenzo Vivarini sono alla disperata ricerca di tre punti che potrebbero svoltare, in positivo, le rispettive stagione nel campionato diB. I padroni di casa vogliono continuare a coltivare il feeling con la vittoria dopo la bella affermazione esterna dell’ultimo turno (2-0 al Pescara). In caso di risultato positivo, i calabresi riuscirebbero ad incassare il quarto risultato utile consecutivo. Di diverso umore sono gli ospiti che si presenteranno al cospetto degli amaranto dopo aver incassato due sconfitte consecutive patite contro Reggiana e Cosenza. Nonostante i momenti diversi, le due contendenti hanno più di un fattore in comune: il cambio dei tecnici, la lotta salvezza e la voglia di portarsi ...

