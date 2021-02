Serie B, Reggina: è l’ora della svolta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella serata di ieri si è giocata gran parte della 22a giornata di Serie B. I pareggi di Ascoli, Cosenza, Brescia e le sconfitte di Cremonese e Vicenza sono un’occasione irripetibile per la Reggina, alla quale serve una vittoria per arrivare in 12a posizione. Stasera contro l’Entella è obbligatorio vincere per continuare la risalita. Reggina, oggi la sfida con l’Entella Questa sera alle 19:00 la Reggina ospiterà la Virtus Entella per la 22a giornata di Serie B. Gli ospiti vogliono i tre punti per scalare la classifica ed avvicinarsi alla zona salvezza. I padroni di casa vogliono una vittoria per superare tutti e guadagnare posizioni. Stasera al Granillo sarà assente Menez per squalifica dopo l’ammonizione nella scorsa giornata. Un’assenza pesante che farà la differenza, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella serata di ieri si è giocata gran parte22a giornata diB. I pareggi di Ascoli, Cosenza, Brescia e le sconfitte di Cremonese e Vicenza sono un’occasione irripetibile per la, alla quale serve una vittoria per arrivare in 12a posizione. Stasera contro l’Entella è obbligatorio vincere per continuare la risalita., oggi la sfida con l’Entella Questa sera alle 19:00 laospiterà la Virtus Entella per la 22a giornata diB. Gli ospiti vogliono i tre punti per scalare la classifica ed avvicinarsi alla zona salvezza. I padroni di casa vogliono una vittoria per superare tutti e guadagnare posizioni. Stasera al Granillo sarà assente Menez per squalifica dopo l’ammonizione nella scorsa giornata. Un’assenza pesante che farà la differenza, ma ...

AngoloNews2018 : Pronostici Serie B 2021, Reggina-Entella e Chievo-Reggiana del 10 febbraio - filadelfo72 : Pronostici Serie B 2021, Reggina-Entella e Chievo-Reggiana del 10 febbraio - citynowit : “Minuti di recupero preziosi per le dirette concorrenti della Reggina. Amaranto in zona play out ma con una gara in… - GazzettinoL : Serie B: turno infrasettimanale Lecce-Brescia 2-2 Vicenza-Monza 1-2 Venezia-Cremonese 3-1 Empoli-Pescara 2-2 Pisa-S… - Strill_it : Serie B – Tutti i risultati e la nuova classifica, in attesa del posticipo con la Reggina -