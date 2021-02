Serie B, Obi al 92? lancia il Chievo al secondo posto: Reggiana battuta 1-0 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un gol di Obi al 92? manda in orbita il Chievo. Nel posticipo della 22a giornata di Serie B, i mussi volanti ottengono 3 punti preziosissimi con il successo sulla Reggiana allo scadere e volano al secondo posto, a 39 punti, insieme al Monza. Gara dominata dai clivensi che hanno sfiorato il vantaggio in diverse occasioni e sembrava una gara stregata, con la palla che non voleva entrare. C’ha pensato Obi in pieno recupero a spazzare via l’incubo. La Reggiana invece resta in coda, a 21 punti al terz’ultimo posto. Foto: Twitter Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un gol di Obi al 92? manda in orbita il. Nel posticipo della 22a giornata diB, i mussi volanti ottengono 3 punti preziosissimi con il successo sullaallo scadere e volano al, a 39 punti, insieme al Monza. Gara dominata dai clivensi che hanno sfiorato il vantaggio in diverse occasioni e sembrava una gara stregata, con la palla che non voleva entrare. C’ha pensato Obi in pieno recupero a spazzare via l’incubo. Lainvece resta in coda, a 21 punti al terz’ultimo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieB, #Obi in extremis fa volare il #Chievo. Alla #Reggina lo scontro salvezza #ChievoReggiana #RegginaEntella https://… - Mediagol : #SerieB, Obi salva il Chievo al 92': battuta la Reggiana e secondo posto conquistato. La classifica aggiornata… - Gazzetta_it : #SerieB, #Obi in extremis fa volare il #Chievo. Alla #Reggina lo scontro salvezza #ChievoReggiana #RegginaEntella… - sportal_it : Serie B, gioia Chievo al 91': Obi stende la Reggiana - sportli26181512 : Chievo-Reggiana 1-0: Sconfitta di misura del Reggiana per 1-0 contro il Chievo, nella ventiduesima giornata della S… -