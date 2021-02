Serie B, il Venezia di Zanetti convince e ora sogna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella serata di ieri, contro la Cremonese, è arrivata un’altra vittoria per il Venezia di Paolo Zanetti, che segue la bella affermazione esterna sul campo del Frosinone. I lagunari confermano così di essere un’autorevole candidata per i playoff: la classifica è cortissima, con il secondo posto, che vale la promozione diretta, distante solo quattro lunghezze. Gli arancioneroverdi hanno trovato in Francesco Forte un autentico trascinatore con i suoi gol: ora il calendario propone un cammino interessante. Il Venezia di Zanetti convince: con un Forte così… Nelle ultime cinque partite il Venezia è la squadra di Serie B che ha conquistato più punti (10). La squadra di Paolo Zanetti è reduce da due vittorie consecutive: ieri sera, al Penzo, il 3-1 ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella serata di ieri, contro la Cremonese, è arrivata un’altra vittoria per ildi Paolo, che segue la bella affermazione esterna sul campo del Frosinone. I lagunari confermano così di essere un’autorevole candidata per i playoff: la classifica è cortissima, con il secondo posto, che vale la promozione diretta, distante solo quattro lunghezze. Gli arancioneroverdi hanno trovato in Francesco Forte un autentico trascinatore con i suoi gol: ora il calendario propone un cammino interessante. Ildi: con un Forte così… Nelle ultime cinque partite ilè la squadra diB che ha conquistato più punti (10). La squadra di Paoloè reduce da due vittorie consecutive: ieri sera, al Penzo, il 3-1 ad ...

