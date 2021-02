Serie B, il Chievo Verona respira aria di Serie A (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Chievo Verona stasera ospiterà alle 21:00 la Reggiana. Una partita semplice sulla carta, tra una squadra che lotta per la Serie A ed un’altra che rischia la retrocessione, ma la vittoria nell’ultima giornata ha dato morale ai granata, che stasera potrebbero sorprendere. Il Chievo Verona guarda la Serie A da vicino Sfida tra due squadre in zone opposte di classifica, ma reduci entrambe da un turno positivo: il Chievo Verona ha bloccato la Salernitana in trasferta, restando così ad un solo punto di distanza dai campani. La Reggiana invece ha trovato i tre punti vincendo nello scontro salvezza con l’Entella (impegnato stasera con la Reggina). Il Chievo deve vincere per conquistare diverse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilstasera ospiterà alle 21:00 la Reggiana. Una partita semplice sulla carta, tra una squadra che lotta per laA ed un’altra che rischia la retrocessione, ma la vittoria nell’ultima giornata ha dato morale ai granata, che stasera potrebbero sorprendere. Ilguarda laA da vicino Sfida tra due squadre in zone opposte di classifica, ma reduci entrambe da un turno positivo: ilha bloccato la Salernitana in trasferta, restando così ad un solo punto di distanza dai campani. La Reggiana invece ha trovato i tre punti vincendo nello scontro salvezza con l’Entella (impegnato stasera con la Reggina). Ildeve vincere per conquistare diverse ...

