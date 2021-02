Serie A2 Girone Rosso: Gevi Napoli Basket- Giorgio Tesi Group Pistoia 79-64 (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Sacripanti : “Abbiamo gestito bene la gara” Quinto successo consecutivo per la Gevi Napoli Basket che, al PalaBarbuto, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Girone Rosso, supera la Giorgio Tesi Group Pistoia per 79-64. Il Miglior marcatore degli azzurri Leggi su 2anews (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Sacripanti : “Abbiamo gestito bene la gara” Quinto successo consecutivo per lache, al PalaBarbuto, nella quinta giornata di ritorno del campionato diA2, supera laper 79-64. Il Miglior marcatore degli azzurri

DolomitiVolley : La Trentino Itas sarà testa di serie nei playoff di Champions League, girone chiuso con un successo pieno… - MarraPrince : Serie D - Girone H +3 e testa della classifica ?????? - BasketMagazine : New post: Serie A2 – Girone Rosso – 18^ giornata: due partite rinviate, vincono Napoli e Eurobasket in attesa delle… - vincycernic95 : Per la serie sputtaniamoci pubblicamente ecco un mio tweet di ottobre dove parlavo di scommessa vinta e che mi fa e… - BasketMagazine : New post: Serie A2 – Girone Verde – 18^ giornata: i colpi a effetto arrivano da Treviglio e Piacenza che si impongo… -