Serie A: il ritorno delle sette sorelle (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era la fine degli anni '90 del secolo scorso quando in Italia gli addetti ai lavori iniziarono a parlare delle "sette sorelle" del calcio italiano: all'epoca a lottare con le grandi c'erano anche Fiorentina e Parma che, ai giorni d'oggi, sono state sostituite da Napoli e Atalanta. Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio sono invece sempre lì e la sensazione è che dopo anni di dominio bianconero in Serie A sia tornato a farla da padrone l'equilibrio. Juventus, Inter e Milan si giocano lo scudetto Dopo 20 giornate del campionato di Serie A TIM edizione 2020-2021, in testa alla classifica c'è, un po' a sorpresa, il Milan. I rossoneri dal marzo scorso sono una delle squadre che ha conquistato il maggior numero di punti tra i cinque maggiori campionati europei e i meriti di questi ...

