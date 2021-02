“Se le volete magre, a San Valentino, lasciate stare i cioccolatini”: la campagna shock di un fiorista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) San Valentino è alle porte e seppur si dica che l’amore acceca in alcuni casi pare faccia perdere proprio i neuroni. “Se le volete magre, a San Valentino, lasciate stare i cioccolatini“. Questo è lo slogan di un fiorista di Frosinone che ha deciso arbitrariamente di lanciare sui social per promuovere la sua attività. Un fiorista però dovrebbe vendere fiori e non insulti. Nella descrizione del post, come se non bastasse, aggiunge: “I fiori nutrono l’anima e il cuore. A zero calorie“. Leggi anche: Violenza sulle donne, nel Lazio create altre 4 case rifugio: ecco l’elenco completo Ogni giorno la cronaca nazionale si riempie di violenza, psicologica e fisica, che rende ‘vittime’ troppe persone. Sempre ogni giorno tante donne (e uomini) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sanè alle porte e seppur si dica che l’amore acceca in alcuni casi pare faccia perdere proprio i neuroni. “Se le, a San“. Questo è lo slogan di undi Frosinone che ha deciso arbitrariamente di lanciare sui social per promuovere la sua attività. Unperò dovrebbe vendere fiori e non insulti. Nella descrizione del post, come se non bastasse, aggiunge: “I fiori nutrono l’anima e il cuore. A zero calorie“. Leggi anche: Violenza sulle donne, nel Lazio create altre 4 case rifugio: ecco l’elenco completo Ogni giorno la cronaca nazionale si riempie di violenza, psicologica e fisica, che rende ‘vittime’ troppe persone. Sempre ogni giorno tante donne (e uomini) ...

CorriereCitta : “Se le volete magre, a San Valentino, lasciate stare i cioccolatini”: la campagna shock di un fiorista - XinXianLi69 : Se le volete magre, a San Valentino Lasciate stare i cioccolatini. - ElisaDospina : RT @Claudia_Cabrini: “Se volete donne magre regalate fiori e non cioccolatini”, questo l’ORRENDO messaggio (ma scritto un po’ peggio) da #I… - Claudia_Cabrini : “Se volete donne magre regalate fiori e non cioccolatini”, questo l’ORRENDO messaggio (ma scritto un po’ peggio) da… - SOFXSOTT : +oggettivamente, obiettivamente, matematicamente (mettetelo come volete) più magre di me venivano/vengono da me e m… -