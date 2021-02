Scuole | domani la giornata decisiva per il Sannio | riunione Mastella-sindaci

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terràa palazzo Mosti, alle 12, unatra idei maggiori comuni delper cercare una via comune sulla scuola e decidere se tenerle aperte, in che modo o se chiuderle. A convocare laè stato il primo cittadino di Benevento Clementeche ne ha dato annuncio pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa sulla campagna di vaccinazione degli over 80 in corso in via Annunziata. Ricordiamo che nelladi ieri era stato il presidente della Regione Vincenzo De Luca a sollecitare il “protagonismo” die prefetti per giungere a una soluzione condivisa in una vicenda così delicata come quella dell’organizzazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.