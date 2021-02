Scuole chiuse per covid senza zona rossa, nessun permesso genitori la denuncia della Cgil (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Aquila - Le ultime novità normative prevedono la possibilità, per i genitori di figli le cui Scuole vengono chiuse per contrastare l'emergenza covid 19, di usufruire di permessi retribuiti al 50% solo se le Scuole si trovano in 'zona rossa' ed i figli frequentano seconda o terza media: non è previsto nessun permesso, invece, se non vi è l'istituzione della 'zona rossa', ma le Scuole vengono comunque chiuse. Per fruire dei permessi, inoltre, la 'zona rossa' deve essere istituita direttamente dal Ministero della Salute. A denunciarlo sono il segretario segretario Cgil ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Aquila - Le ultime novità normative prevedono la possibilità, per idi figli le cuivengonoper contrastare l'emergenza19, di usufruire di permessi retribuiti al 50% solo se lesi trovano in '' ed i figli frequentano seconda o terza media: non è previsto, invece, se non vi è l'istituzione', ma levengono comunque. Per fruire dei permessi, inoltre, la '' deve essere istituita direttamente dal MinisteroSalute. Arlo sono il segretario segretario...

