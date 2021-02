Scuola, Anief porta in Corte Costituzionale il Concorso Straordinario per i candidati su sostegno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – I legali che assistono il sindacato della Scuola Anief hanno messo a segno un’altra vittoria. Questa volta si tratta del Concorso Straordinario (Legge 159 del 2019), che per il Consiglio di Stato presenta profili di incostituzionalità ed è stato dunque portato all’attenzione della Corte Costituzionale, per aver escluso alcuni candidati sia dal Concorso Straordinario sia da quello ordinario. “I candidati esclusi che si sono rivolti all’Anief – ricorda il Presidente Marcello Pacifico – sono coloro che volevano partecipare alla selezione per conseguire la specializzazione sul sostegno del quinto ciclo. Noi abbiamo dimostrato che non era stata loro la colpa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – I legali che assistono il sindacato dellahanno messo a segno un’altra vittoria. Questa volta si tratta del(Legge 159 del 2019), che per il Consiglio di Stato presenta profili di incostituzionalità ed è stato dunqueto all’attenzione della, per aver escluso alcunisia dalsia da quello ordinario. “Iesclusi che si sono rivolti all’– ricorda il Presidente Marcello Pacifico – sono coloro che volevano partecipare alla selezione per conseguire la specializzazione suldel quinto ciclo. Noi abbiamo dimostrato che non era stata loro la colpa ...

