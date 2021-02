Scoop su Elena Morali e Luigi Favoloso | chi è la presunta amante? Spuntano due nomi famosi FOTO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ieri a Pomeriggio 5 è stata ospitatala quale ha accusato il suo fidanzato di averla tradita. La showgirl ha detto di aver scoperto anche chi sarebbe ladie sul web si stanno facendo avanti delle ipotesi. Due sono imaggiormente in voga. La, infatti, ha confidato a Barbara D’Urso che la persona in questione è una donna del mondo dello spettacolo, molto conosciuta dalla conduttrice Mediaset. Lei ha subito stroncato la discussione dicendo di non avere interesse a conoscere la sua identità, ma sul web la curiosità è stata molta. Le ipotesi sulladi...

Ultime Notizie dalla rete : Scoop Elena

Kontrokultura

MariaBoschi di Italia Viva ha dunque aggiunto: 'Mi auguro che nessuno di loro ci voglia ... Per quanto riguarda la vita sentimentale, il settimanale 'Nuovo' ha lanciato loe tra le pagine ...... Barattini Agnese, Becchetti Caterina, Bersanetti, Capobianco Sara, Franzoni, Ruzziconi ...Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com ...Barbara d’Urso scoop: Jonathan Bachini ha abbandonato le figlie? -. Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Memo Remigi: «Sono stato con Barbara D’Urso 4 anni: mia moglie mi cacciò di casa» Corrier ...Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati ospiti a C’è Posta per Te nella puntata andata in onda questa sera. Questa serata è dedicata a voi“, ha detto il fratello Emilo ad Elena, appena la ...