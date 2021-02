Sci alpino | i pettorali degli italiani in gara Mondiali 11 febbraio Orari | tv | streaming

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giovedì 11sono in programma i due superG ai2021 di sci. A Cortina d’Ampezzo dovrebbe incominciare la rassegna iridata, ma il condizionale è d’obbligo visti i rinviiultimi giorni a causa del maltempo. L’Italia proverà a essere protagoniste in queste due prove veloci: al femminile riflettori puntati su Marta Bassino (pettorale numero 1), Federica Brignone (9), Elena Curtoni (17), Francesca Marsaglia (19); tra gli uomini si spera in Di seguito la startlist, idi partenza, il programma dettagliato, l’o d’inizio dei superG dei2021 di sci. Lasarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport ed Eurosport 1; in diretta ...

Gazzetta_it : Sci, Mondiali di Cortina. La Goggia rivela: “Mi ha chiamato Mattarella” - Gazzetta_it : Casse, recupero lampo e superG mondiale: viva l’ottimismo - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - nuova_venezia : [CORTINA 2021] Domani 11 febbraio alle 10.45 sull’Olympia delle Tofane partirà la gara femminile. Alle 13.00 la pis… - CanzioDusi : RT @CorriereAlpi: [CORTINA 2021] Domani 11 febbraio alle 10.45 sull’Olympia delle Tofane partirà la gara femminile. Alle 13.00 la pista Ver… -

Con il possibile via libera del Governo, la stagione dello sci alpino partirà in Valle d'Aosta il 17 o il 18 febbraio. E' quanto emerso durante una riunione tra i responsabili delle varie società che ...