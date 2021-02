Sardegna, sindaco chiude il museo per evitare che la Soprintendenza porti via le statue (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A seguito del clima di forte tensione che si è creata attorno al trasferimento delle sculture di Mont’e Prama dal museo di Cabras e tenuto conto dell’avvio delle operazioni preliminari al trasferimento nella giornata di mercoledì 10 febbraio, il sindaco di Cabras ha ritenuto necessario firmare un’ordinanza di chiusura delle sale espositive del museo civico Giovanni Marongiu, con divieto di accesso a chiunque per otto giorni”. Il comunicato stampa con il quale il comune in provincia di Oristano informava il 9 febbraio dell’ordinanza del sindaco Andrea Abis era inequivocabile. Non lasciava spazio ad interpretazioni. L’amministrazione comunale iniziava ufficialmente la battaglia contro la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A seguito del clima di forte tensione che si è creata attorno al trasferimento delle sculture di Mont’e Prama daldi Cabras e tenuto conto dell’avvio delle operazioni preliminari al trasferimento nella giornata di mercoledì 10 febbraio, ildi Cabras ha ritenuto necessario firmare un’ordinanza di chiusura delle sale espositive delcivico Giovanni Marongiu, con divieto di accesso a chiunque per otto giorni”. Il comunicato stampa con il quale il comune in provincia di Oristano informava il 9 febbraio dell’ordinanza delAndrea Abis era inequivocabile. Non lasciava spazio ad interpretazioni. L’amministrazione comunale iniziava ufficialmente la battaglia contro laArcheologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e ...

