Sara Carbonero ricoverata per affrontare una nuova lotta contro il tumore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sara Carbonero è stata ricovera in ospedale dopo aver scoperto di essere nuovamente affetta da cancro ovarico maligno, già diagnosticatole nel 2019. Sara Carbonero in ospedale per recidiva del cancro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è stata ricovera in ospedale dopo aver scoperto di esseremente affetta da cancro ovarico maligno, già diagnosticatole nel 2019.in ospedale per recidiva del cancro su Notizie.it.

MarcoReNer_azz : Una preghiera di speranza x Sara Carbonero che ha avuto una ricaduta x il cancro ovarico maligno riscontrato già ne… - infoitsport : Sara Carbonero ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie - FPSPO : RT @MediasetTgcom24: Sara Carbonero di nuovo in lotta contro il tumore: ricoverata per una recidiva #saracarbonero - peppe844 : RT @Corriere: La giornalista Sara Carbonero, moglie di Casillas, ricoverata per una recidiva del tumo... - CronacaSocial : ?? #SaraCarbonero. Torna il dramma per il volto noto della #TV spagnola. Brutta notizia. LEGGI ??… -