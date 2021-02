Sara Carbonero ricoverata a Madrid per una recidiva del tumore alle ovaie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ricaduta, dopo la battaglia contro il cancro iniziata nel maggio 2019. Sara Carbonero, 37enne giornalista spagnola moglie dell’ex portiere Iker Casillas, è ricoverata da venerdì scorso alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. Lo riporta El Pais. Carbonero, a cui due anni fa era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno con conseguente operazione chirurgica, ha scoperto la recidiva durante i controlli di routine. Così è stata costretta a tornare in clinica per iniziare un ciclo di cure. Nel 2019, Carbonero aveva dato annuncio della malattia via Instagram: “Questa volta è toccato a me. Mi è stato riscontrato un tumore maligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho davanti a me ancora qualche mese di battaglia e di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ricaduta, dopo la battaglia contro il cancro iniziata nel maggio 2019., 37enne giornalista spagnola moglie dell’ex portiere Iker Casillas, èda venerdì scorso alla Clinica dell’Università di Navarra, a. Lo riporta El Pais., a cui due anni fa era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno con conseguente operazione chirurgica, ha scoperto ladurante i controlli di routine. Così è stata costretta a tornare in clinica per iniziare un ciclo di cure. Nel 2019,aveva dato annuncio della malattia via Instagram: “Questa volta è toccato a me. Mi è stato riscontrato unmaligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho davanti a me ancora qualche mese di battaglia e di ...

