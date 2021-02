Sara Carbonero: moglie di Casillas ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La giornalista Sara Carbonero, moglie di Iker Casillas, è stata ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie. Inizierà un nuovo ciclo di cure Una bruttissima notizia dalla Spagna. La giornalista Sara Carbonero, moglie dell’ex portiere Iker Casillas, è stata ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie. La giornalista aveva già affrontato la malattia nel maggio del 2019. Sara Carbonero dovrà sottoporsi ora ad un nuovo ciclo di cure per sconfiggere la malattia: una coppia sfortunata se si pensa anche all’infarto che colse ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La giornalistadi Iker, è stataper unadel. Inizierà un nuovo ciclo di cure Una bruttissima notizia dalla Spagna. La giornalistadell’ex portiere Iker, è stataper unadel. La giornalista aveva già affrontato la malattia nel maggio del 2019.dovrà sottoporsi ora ad un nuovo ciclo di cure per sconfiggere la malattia: una coppia sfortunata se si pensa anche all’infarto che colse ...

