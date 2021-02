Sara Carbonero, la moglie di Casillas di nuovo in ospedale per un tumore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle scorse ore, Sara Carbonero è stata ricoverata in ospedale per iniziare immediatamente le cure contro una recidiva del tumore alle ovaie che le è stata diagnosticata. È la seconda volta che la giornalista spagnola deve affrontare questa difficile sfida, ma non ha mai perso la sua grinta e il suo sorriso splendido. La notizia, confermata da ABC, ha scosso tutti i fan della famiglia Casillas. Stando alle prime informazioni che sono giunte, la Carbonero sarebbe attualmente ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. Sara, volto noto della tv spagnola e bravissima giornalista, ha già vissuto momenti difficili quando, nel 2019, aveva scoperto di avere un cancro ovarico. All’epoca, aveva iniziato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle scorse ore,è stata ricoverata inper iniziare immediatamente le cure contro una recidiva delalle ovaie che le è stata diagnosticata. È la seconda volta che la giornalista spagnola deve affrontare questa difficile sfida, ma non ha mai perso la sua grinta e il suo sorriso splendido. La notizia, confermata da ABC, ha scosso tutti i fan della famiglia. Stando alle prime informazioni che sono giunte, lasarebbe attualmente ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra per sottoporsi ad unciclo di cure., volto noto della tv spagnola e bravissima giornalista, ha già vissuto momenti difficili quando, nel 2019, aveva scoperto di avere un cancro ovarico. All’epoca, aveva iniziato ...

