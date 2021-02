Sara Carbonero: la moglie di Casillas di nuovo alla prese con il tumore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Momento difficile per la famiglia Casillas Il primo maggio del 2019, l’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, è stato colpito da un infarto. A nemmeno un mese dall’episodio la famiglia Casillas ha affrontato un altro momento difficile. La moglie, sempre vicino al portiere, Sara Carbonero, giornalista di riferimento della tv spagnola ha annunciato di essersi sottoposta a una operazione per rimuovere un tumore maligno alle ovaie. L’incubo è però tornato: il tumore alle ovaie è infatti recidivo e ora la giornalista è tornata in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta nel maggio 2019. Leggi anche: Chi è Sara Carbonero la moglie del portiere ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Momento difficile per la famigliaIl primo maggio del 2019, l’ex portiere del Real Madrid, Iker, è stato colpito da un infarto. A nemmeno un mese dall’episodio la famigliaha affrontato un altro momento difficile. La, sempre vicino al portiere,, giornalista di riferimento della tv spagnola ha annunciato di essersi sottoposta a una operazione per rimuovere unmaligno alle ovaie. L’incubo è però tornato: ilalle ovaie è infatti recidivo e ora la giornalista è tornata in clinica per iniziare unciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta nel maggio 2019. Leggi anche: Chi èladel portiere ...

LupoMail : RT @Corriere: La giornalista Sara Carbonero, moglie di Casillas, ricoverata per una recidiva del tumo... - MediasetTgcom24 : Sara Carbonero di nuovo in lotta contro il tumore: ricoverata per una ricaduta #saracarbonero… - MorosiSilvia : RT @Corriere: La giornalista Sara Carbonero, moglie di Casillas, ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie - _DAGOSPIA_ : LA MOGLIE DI CASILLAS SARA CARBONERO RICOVERATA A MADRID PER UNA RICADUTA DEL CANCRO - messveneto : La giornalista Sara Carbonero di nuovo in opedale: lotta contro la recidiva di un tumore: La vicedirettrice della s… -