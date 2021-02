Sara Carbonero, la giornalista ricoverata di nuovo per una recidiva del tumore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La nota giornalista sportiva e moglie dell’ex portiere Iker Casillas, Sara Carbonero, deve tornare a combattere contro la sua malattia. Nel maggio del 2019 le era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno. Dopo essere intervenuti tempestivamente, tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando durante l’ultima visita di controllo Sara ha scoperto di avere di nuovo un tumore da sconfiggere. La vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Spagna è stata costretta ad un ricovero. Molto probabilmente Sara dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento. Stando a quanto riporta El Pais la 37enne spagnola, è ricoverata da venerdì scorso presso la Clinica dell’Università di Navarra a Madrid. Leggi anche –> Moglie Casillas malattia, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La notasportiva e moglie dell’ex portiere Iker Casillas,, deve tornare a combattere contro la sua malattia. Nel maggio del 2019 le era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno. Dopo essere intervenuti tempestivamente, tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando durante l’ultima visita di controlloha scoperto di avere diunda sconfiggere. La vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Spagna è stata costretta ad un ricovero. Molto probabilmentedovrà sottoporsi ad unintervento. Stando a quanto riporta El Pais la 37enne spagnola, èda venerdì scorso presso la Clinica dell’Università di Navarra a Madrid. Leggi anche –> Moglie Casillas malattia, ...

Fprime86 : RT @SkyTG24: Sara Carbonero, la giornalista ricoverata per una recidiva del tumore - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: LA MOGLIE DI CASILLAS SARA CARBONERO RICOVERATA A MADRID PER UNA RICADUTA DEL CANCRO - statodelsud : Sara Carbonero, la giornalista ricoverata per una recidiva del tumore - Pino__Merola : Sara Carbonero, la giornalista ricoverata per una recidiva del tumore - Gina74741753 : RT @Corriere: La giornalista Sara Carbonero, moglie di Casillas, ricoverata per una recidiva del tumo... -