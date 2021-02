Sara Carbonero, il cancro è tornato: la moglie di Casillas subito in ospedale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per Sara Carbonero cancro e paure hanno purtroppo fatto segnare un ritorno. Come sta la famosa giornalista spagnola. Sara Carbonero, nota giornalista sportiva spagnola molto nota anche in Italia, ha subito un ricovero in ospedale con urgenza. La causa è da ricercare in un nuovo manifestarsi del tumore alle ovaie che l’ha colpita in passato. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pere paure hanno purtroppo fatto segnare un ritorno. Come sta la famosa giornalista spagnola., nota giornalista sportiva spagnola molto nota anche in Italia, haun ricovero incon urgenza. La causa è da ricercare in un nuovo manifestarsi del tumore alle ovaie che l’ha colpita in passato. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

