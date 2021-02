Sara Carbonero di nuovo in ospedale per una recidiva del tumore alle ovaie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tumore è tornato. Sara Carbonero, la 37enne giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Spagna, è ricoverata in ospedale alla clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. Stando a quanto riporta El Pais, Sara ha iniziato un nuovo ciclo di cure. La giornalista e moglie di Iker Casillas si è ammalata di tumore alle ovaie nel 2019. Ora la recidiva. “Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene”, aveva scritto su Instagram nel 2019. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè tornato., la 37enne giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Spagna, è ricoverata inalla clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. Stando a quanto riporta El Pais,ha iniziato unciclo di cure. La giornalista e moglie di Iker Casillas si è ammalata dinel 2019. Ora la. “Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro malignoe mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene”, aveva scritto su Instagram nel 2019. L'articolo ...

