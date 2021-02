Sara Carbonero ancora sotto i ferri: Lady Casillas lotta ancora col tumore alle ovaie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sara Carbonero, famosa giornalista spagnola e moglie di Iker Casillas, deve nuovamente affrontare il tumore alle ovaie: una ricaduta, infatti, l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure. La malattia le era stata diagnosticata nel maggio 2019, e in seguito i controlli di routine non avevano fatto altro che alimentare il suo ottimismo. La situazione non sarebbe comunque drammatica: alla luce delle cure immediate a cui è stata sottoposta, filtra dal suo entourage comunque un pizzico di ottimismo. Ma non si può di certo dire che la famiglia Casillas sia fortunata, a maggior ragione se si ricorda l’infarto che ha costretto Iker ad appendere i guantoni al chiodo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021), famosa giornalista spagnola e moglie di Iker, deve nuovamente affrontare il: una ricaduta, infatti, l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure. La malattia le era stata diagnosticata nel maggio 2019, e in seguito i controlli di routine non avevano fatto altro che alimentare il suo ottimismo. La situazione non sarebbe comunque drammatica: alla luce delle cure immediate a cui è stataposta, filtra dal suo entourage comunque un pizzico di ottimismo. Ma non si può di certo dire che la famigliasia fortunata, a maggior ragione se si ricorda l’infarto che ha costretto Iker ad appendere i guantoni al chiodo. SportFace.

