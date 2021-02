Santeramo in Colle | corona virus | morta insegnante 44enne Era ricoverata da giorni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Lobefaro, 44 anni, era stata contagiata dalnelle scorse settimane.al “Perinei” la docente di sostegno non ce l’ha fatta. Lo comunica Fabrizio Baldassarre, sindaco diin, che parla di lutto per la comunità scolastica e per il paese murgiano intero. L'articoloin Erada proviene da Noi Notizie..

La Gazzetta del Mezzogiorno

