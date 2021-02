Sanremo | Alessia Bonari | infermiera simbolo del Covid | ospite della kermesse

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’che si mostrò durante la prima pandemia con i lividi sul volto lasciati dalla mascherina durante le ore estenuanti di lavoro La sua immagine è rimasta impressa nel cuore e nella mente di tutti durante la prima pandemia:è l’col volto segnato dalla mascherina che Amadeus vorrebbeal Festival diche aprirà i battenti dal prossimo 2 marzo. «Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi piacerebbe che raccontasse la sua storia», ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival che giorno dopo giorno svela tutto ciò che riguarda lacanora. Seppure non ci sia ancora una conferma ufficiale, come riporta il CorriereSera, “voci vicine allo staff organizzativo danno per ...

... però, che le possibilità di averla come ospite in una delle serate non sia quindi così remota e, anzi, lo staff dilo dà quasi per certo. Ospite alla Mostra del Cinema di Venezia...Gli ospiti del Festival di2021 Ospite fisso del Festival di2021 sarà Achille ... Amadeus ha svelato che con molte probabilità ci sarà ancheBonari , l'infermiera diventata ...L'infermiera che si mostrò durante la prima pandemia con i lividi sul volto lasciati dalla mascherina durante le ore estenuanti di lavoro ...