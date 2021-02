Sanremo 2021, Lodovica Comello live con noi: “Condurlo? Vediamo… Quali sono i lati negativi? Nessuno, quindi direi subito sì!” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Asciuga, asciuga, asciuga, ed alla fine Lodovica Comello è stata ospite mercoledì 10 febbraio alle 14,30 in diretta sulla pagina Facebook de Il FattoQuotidiano e di FQMagazine con Claudia Rossi e Davide Turrini. L’occasione è quella di presentare il libro biografico L’Asciugona – Cronache di gravi drammi e altalene emozionali (Sperling&Kupfer), ovvero i nove mesi, e qualcosa in più, che hanno cambiato la vita alla ex Francesca della serie tv Violetta, targata Disney, nonché conduttrice di Italia’s got talent. Ironia e dolcezza made in Comello ci portano a vivere l’ “infornamento” e l’ “impiattamento” del piccolo Teo, le gioiose privazioni alimentari, le spinte in sala parto, l’annuncio della gravidanza con una foto su Instagram davanti ad oltre due milioni e mezzo di follower. E con Lodovica c’è stato anche modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Asciuga, asciuga, asciuga, ed alla fineè stata ospite mercoledì 10 febbraio alle 14,30 in diretta sulla pagina Facebook de Il FattoQuotidiano e di FQMagazine con Claudia Rossi e Davide Turrini. L’occasione è quella di presentare il libro biografico L’Asciugona – Cronache di gravi drammi e altalene emozionali (Sperling&Kupfer), ovvero i nove mesi, e qualcosa in più, che hanno cambiato la vita alla ex Francesca della serie tv Violetta, targata Disney, nonché conduttrice di Italia’s got talent. Ironia e dolcezza made inci portano a vivere l’ “infornamento” e l’ “impiattamento” del piccolo Teo, le gioiose privazioni alimentari, le spinte in sala parto, l’annuncio della gravidanza con una foto su Instagram davanti ad oltre due milioni e mezzo di follower. E conc’è stato anche modo di ...

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - misSchianto : RT @Sanremo_2021: +++TRA POCHISSIMO I GIORNALISTI ASCOLTERANNO LE 26 CANZONI IN GARA IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 È UFFICIALMENTE COMINCIATO… - sbetz10 : RT @Sanremo_2021: +++TRA POCHISSIMO I GIORNALISTI ASCOLTERANNO LE 26 CANZONI IN GARA IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 È UFFICIALMENTE COMINCIATO… -