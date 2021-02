Sanremo 2021: Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci conduttori del «PrimaFestival» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un terzetto inedito, una ventata di freschezza per preparare il pubblico al Festival poco prima che inizi. Sono Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci i tre personaggi scelti dalla Rai per prendere le redini di PrimaFestival, la striscia quotidiana al via il 27 febbraio su Raiuno che, fino al 6 marzo, precederà la messa in onda del Festival prendendo il posto che nel 2020 era stato occupato da Ema Stokholma e Gigi & Ross. Alla loro prima collaborazione insieme, i tre si si ritroveranno sul mezzanino del Teatro Ariston per scaldare non tanto il pubblico in sala (che, come sappiamo, non ci sarà) ma quello da casa, pronto a lasciarsi trasportare dalla magia del primo Festival di Sanremo post-pandemia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un terzetto inedito, una ventata di freschezza per preparare il pubblico al Festival poco prima che inizi. Sono Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci i tre personaggi scelti dalla Rai per prendere le redini di PrimaFestival, la striscia quotidiana al via il 27 febbraio su Raiuno che, fino al 6 marzo, precederà la messa in onda del Festival prendendo il posto che nel 2020 era stato occupato da Ema Stokholma e Gigi & Ross. Alla loro prima collaborazione insieme, i tre si si ritroveranno sul mezzanino del Teatro Ariston per scaldare non tanto il pubblico in sala (che, come sappiamo, non ci sarà) ma quello da casa, pronto a lasciarsi trasportare dalla magia del primo Festival di Sanremo post-pandemia.

