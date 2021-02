Sanremo 2021 | ecco l’anteprima dei brani in gara e le parole protagoniste della nuova edizione del Festival

IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - OndeFunky : Quest'anno mi sono divertita a dare i voti, anche se è stato molto difficile. Solo un 10, ma leggendo capirete il p… - Arca_di_Noemi : RT @c_pradelli: Ho dedotto il mio podio di #Sanremo2021 dal preascolto di oggi. Quindi sembrerebbe, in ordine: - #Colapesce @dimartinooff… - MarioAbateJunio : RT @Arca_di_Noemi: «#Noemi ha di sicuro una delle voci più belle di questo #Sanremo2021, in più canta un pezzo scritto da @DarioFaini. È un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Sono quasi tutti alla ricerca di una cura, i 26 big in gara al Festival di. E no, fortunatamente il coronavirus non c'entra. È da altro che si cerca di guarire. Relazioni del passato che ancora fanno male, bassa autostima, insicurezze, inettitudine post - ...Amore, amore e solo (o quasi) amore. Sembra essere la regola non scritta del festival diche, come non succedeva da qualche tempo, si dedica quasi esclusivamente ai sentimenti (e a un certo classicismo, anche da parte dei più giovani), nelle 26 canzoni in gara, che oggi sono state ...Manca meno di un mese alla nuova, difficile edizione del Festival di Sanremo e la macchina della Rai procede spedita verso quella che si appresta ad essere l'edizione più complessa della kermesse cano ...Via libera al Festival della canzone italiana, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Si vocifera che l’ospite d’onore dell’ultima serata potrebbe essere nientemeno che il premier incaricato Mario Draghi, che ...