San Valentino, lo festeggeranno 8 italiani su 10 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le coppie italiane amano molto San Valentino, tanto da non farsi scoraggiare nemmeno da questa difficile situazione sanitaria e, pur se diversamente, anche quest’anno proveranno a stupire la dolce metà nel giorno degli innamorati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da mUp Research* per conto di American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, secondo cui saranno oltre 8 italiani su 10 a festeggiare San Valentino e il 62% organizzerà qualcosa di romantico nella propria abitazione.Secondo i risultati della survey, gli italiani non solo amano la festa degli innamorati (il 76% festeggia regolarmente) ma sostengono che possa addirittura far bene al rapporto di coppia: quasi 6 italiani su 10, infatti, pensa che il giorno dell’amore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le coppie italiane amano molto San, tanto da non farsi scoraggiare nemmeno da questa difficile situazione sanitaria e, pur se diversamente, anche quest’anno proveranno a stupire la dolce metà nel giorno degli innamorati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da mUp Research* per conto di American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, secondo cui saranno oltre 8su 10 a festeggiare Sane il 62% organizzerà qualcosa di romantico nella propria abitazione.Secondo i risultati della survey, glinon solo amano la festa degli innamorati (il 76% festeggia regolarmente) ma sostengono che possa addirittura far bene al rapporto di coppia: quasi 6su 10, infatti, pensa che il giorno dell’amore ...

