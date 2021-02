San Valentino in bianco: l’Italia sotto la neve (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le previsioni del tempo non sorridono a quanti immaginavano di trascorrere quel giorno all’aria aperta in tranquillità. neve (Facebook)Il prossimo fine settimana, quello che comprende il tanto atteso giorno di San Valentino, porterà con se un clima che in Italia siamo davvero poco abituati a sopportare. Il gelo russo, qualcuno lo ha ribattezzato cosi, il grande freddo dell’est insomma arriverà nel nostro paese, caratterizzando il prossimo fine settimana con temperature davvero inusuali, molto, ma molto basse da nord a sud. Insomma per quanti avevano immaginato di trascorre quei giorni all’aria aperta, meglio attrezzarsi o rinunciare. Quelli che magari avevano deciso di passare la festa degli innamorati andando in giro, magari una passeggiata fino a sera, quando poi le misure restrittive obbligheranno tutti a rientrare. Meglio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le previsioni del tempo non sorridono a quanti immaginavano di trascorrere quel giorno all’aria aperta in tranquillità.(Facebook)Il prossimo fine settimana, quello che comprende il tanto atteso giorno di San, porterà con se un clima che in Italia siamo davvero poco abituati a sopportare. Il gelo russo, qualcuno lo ha ribattezzato cosi, il grande freddo dell’est insomma arriverà nel nostro paese, caratterizzando il prossimo fine settimana con temperature davvero inusuali, molto, ma molto basse da nord a sud. Insomma per quanti avevano immaginato di trascorre quei giorni all’aria aperta, meglio attrezzarsi o rinunciare. Quelli che magari avevano deciso di passare la festa degli innamorati andando in giro, magari una passeggiata fino a sera, quando poi le misure restrittive obbligheranno tutti a rientrare. Meglio ...

