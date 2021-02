San Valentino, il delivery d’autore a Roma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I menu speciali per la sera del 14 febbraio in consegna con Moovenda Fusion, tradizionale, gourmet o… pizza? Coi ristoranti chiusi la sera, ci pensa Moovenda a portare a casa la cena giusta per festeggiare col proprio partner. Del menu di Franceschetta58, l’osteria modenese del Gruppo Francescana dello chef Massimo Bottura fanno parte carpaccio di cernia, fusilli con cozze, cime di rapa, bergamotto e pane croccante, oltre a un secondo e a un dolce, ma per chi preferisce un pasto fusion, giapponese con dettagli di gusto tutti italiani, c’è Sushisen, considerato uno tra i migliori ristoranti asiatici in Italia: insieme a bastoncini decorati, a tovagliette, a candele, petali di rosa freschi e playlist Spotify, a casa arrivano portate come la tartare di salmone norvegese con polvere disidratata di shoyu artigianale di Kawajima, mandarino kumquat, 10 spezie Jyumi, zenzero, cioccolato ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I menu speciali per la sera del 14 febbraio in consegna con Moovenda Fusion, tradizionale, gourmet o… pizza? Coi ristoranti chiusi la sera, ci pensa Moovenda a portare a casa la cena giusta per festeggiare col proprio partner. Del menu di Franceschetta58, l’osteria modenese del Gruppo Francescana dello chef Massimo Bottura fanno parte carpaccio di cernia, fusilli con cozze, cime di rapa, bergamotto e pane croccante, oltre a un secondo e a un dolce, ma per chi preferisce un pasto fusion, giapponese con dettagli di gusto tutti italiani, c’è Sushisen, considerato uno tra i migliori ristoranti asiatici in Italia: insieme a bastoncini decorati, a tovagliette, a candele, petali di rosa freschi e playlist Spotify, a casa arrivano portate come la tartare di salmone norvegese con polvere disidratata di shoyu artigianale di Kawajima, mandarino kumquat, 10 spezie Jyumi, zenzero, cioccolato ...

