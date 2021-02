San Valentino 2021: i consigli per regali romantici e speciali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) San Valentino 2021 sarà di certo diverso da tutti gli altri, perché segnato dalle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, ma non per questo meno romantico. Si festeggia a distanza, celebrando comunque l’amore, cogliendo anche l’occasione per sostenere le piccole attività imprenditoriali che hanno sofferto così tanto in questo periodo difficile. Come? Ce lo spiega SumUp, la fintech leader nel pagamento digitale con mobile POS, che insegna a fare acquisti a distanza e in totale sicurezza, ma senza rinunciare a nulla. Un esempio sono i Buoni Acquisto o i pagamenti via link che consentono di acquistare un servizio da sfruttare in un secondo momento. Cosa regalare a San Valentino? Le idee non mancano con un dono che si trasforma in un piccolo gesto d’amore non solo per il partner, ma anche per le realtà che hanno bisogno di sostegno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sansarà di certo diverso da tutti gli altri, perché segnato dalle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, ma non per questo meno romantico. Si festeggia a distanza, celebrando comunque l’amore, cogliendo anche l’occasione per sostenere le piccole attività imprenditoriali che hanno sofferto così tanto in questo periodo difficile. Come? Ce lo spiega SumUp, la fintech leader nel pagamento digitale con mobile POS, che insegna a fare acquisti a distanza e in totale sicurezza, ma senza rinunciare a nulla. Un esempio sono i Buoni Acquisto o i pagamenti via link che consentono di acquistare un servizio da sfruttare in un secondo momento. Cosa regalare a San? Le idee non mancano con un dono che si trasforma in un piccolo gesto d’amore non solo per il partner, ma anche per le realtà che hanno bisogno di sostegno ...

Affaritaliani : Governo Draghi, Salvini e Zingaretti festeggiano.. San Valentino. L'ironia web - Inter : ???? | AMORE Gli unici due amori che possono coesistere, in un solo cuore! Regala alla tua metà la sua più grande p… - ori_the_blind : Tommaso che di solito si sbronza a san valentino fa quello che vorrei fare io #tzvip - defencelessziam : @loueeh_oioi No era una riflessione, ho realizzato che San Valentino si avvicina quindi ho messo le mani avanti ?? - 95tfa : Secondo me Rosalinda ha già messo le mani avanti dicendo che non le piace San Valentino così non deve fare nulla per il Condor #rosmello -