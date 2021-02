Samantha è la nuova tronista curvy di Uomini e Donne | la frecciatina ad Angela Nasti – VIDEO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la scelta di Sophie Codegoni arriva ala, 30 anni viene da Sapri (provincia di Salerno) ed ha una bella fisicità prorompente che lei definisce “”. Dal carattere forte e deciso, durante il suodi presentazione ha lanciato pure unaadè la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

StraNotizie : Uomini e Donne, la nuova tronista si chiama Samantha: “Sono curvy e felice di esserlo” - giusyjones : Nuova tronista Samantha: bella con le sue curve e dal video di presentazione simpaticissima ma la mia lungimiranza… - francyriki : RT @BITCHYFit: Uomini e Donne, la nuova tronista si chiama Samantha: “Sono curvy e felice di esserlo” - GossipItalia3 : Uomini e donne anticipazioni: la nuova tronista è Samantha #gossipitalianews - BITCHYFit : Uomini e Donne, la nuova tronista si chiama Samantha: “Sono curvy e felice di esserlo” -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha nuova

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 10 FEBBRAIO Come previsto, laregistrazione di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalla presentazione dellatronista. Lei si chiama, ha 30 anni e ha già fatto breccia nel pubblico del dating show per il suo essere una ragazza genuina e squisitamente 'normale'.si è definita '...è latronista di Uomini e Donne Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa. Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva. Se accendi la tv vedi Belen, vedi Angela Nasti. Io ...dopo le scelte di Davide e Sophie oggi è stata presentata la nuova tronista che prenderà il suo posto nelle prossime registrazioni del dating show di Canale 5. A questo… Leggi Si chiama Samantha, ha ...Uomini e Donne, la nuova tronista Samantha si scaglia contro Angela Nasti: i motivi Dopo che a Uomini e Donne sono approdati due nuovi tronisti, ...